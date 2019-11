Champions: il Valencia riprende il Chelsea, Lione ko con lo Zenit

Sono terminate le prime due gare odierne valide per la quinta giornata di Champions League. Nel girone H, nulla di fatto nello scontro diretto Valencia-Chelsea: al Mestalla finisce 2-2, reti di Soler, Kovacic, Pulisic e Wass, con quest’ultimo che rimette a posto le cose dopo il rigore sbagliato da Dani Parejo e permette agli spagnoli di rimanere davanti ai Blues per gli scontri diretti. Nel gruppo G, invece, fondamentale 2-0 casalingo dello Zenit sul Lione: gol decisivi di Dzyuba e di Ozdoev.

