Champions, il sindaco di Madrid: “Anche noi siamo pronti a ospitare la finale”

Dopo Lisbona e Francoforte, anche Madrid si candida per ospitare le finali di UEFA Champions League. Ad annunciarlo, il sindaco Josè Luis Martinez Almeida, intervenuto a 13TV: “So che ci sono discussioni in merito e posso dire che Madrid è pronta, ci sono le condizioni di sicurezza e le infrastrutture per ricevere un evento così importante. Ospitare la finale di Champions sarebbe un bel messaggio, la dimostrazione che nonostante il dramma che ha vissuto, Madrid non si arrende e riparte.”