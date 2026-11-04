Champions: il Real batte l’AEK all’ultimo respiro con Valverde. Il Fenerbahce stende il Liverpool
04/11/2026 | 23:03:57
I risultati della serata in Champions League:
Borussia Dortmund – Betis 2-1: 49′ Fabio Silva (BD), 67′ Ruibal (BS), 72′ Karetsas (BD)
PSV – Bruges 1-2: 25′ Tresoldi (B), 53′ Sano (P), 65′ Forbs (B)
Lipsia – Manchester City 2-3: 37′ aut. Lukeba (M), 49′ Baku (L), 58′ Fernandez (M), 61′ Nusa (L), 78′ Haaland
Slavia Praga – Arsenal 1-2: 9′ Madueke (A), 38′ Gyokeres (A), 90′ Nowak (S)
Viking – Sabah 4-1: 11′ Mbina (S), 27′ e 94′ Botheim (V), 69′ Tripic (V), 81′ Falchener (V)
AEK – Real Madrid 2-3: 12′ Koita (A), 32′ Bellingham (R), 75′ Pilo (A), 78′ Mbappé (R), 92′ Valverde
Fenerbahce – Liverpool 3-2: 25′ Nyoni (L), 29′ Greenwood, 69′ Isak (L), 73′ Brown (F), 79′ Muriqi (F)
Foto: X Champions League