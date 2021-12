Champions, il Milan si qualifica se… tutte le combinazioni

E’ la serata del Milan che proverà a compiere l’impresa a San Siro per approdare agli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri, dopo aver chiuso a zero punti il girone di andata, possono staccare il pass per gli ottavi, ma non sono artefici del loro destino.

Per qualificarsi, il Milan deve battere il Liverpool, ogni altro risultato sarebbe inutile. Ma il successo sui Reds deve poi essere accompagnato da risultati favorevoli dal “Du Dragao” dove si gioca Porto-Atletico Madrid.

Il Milan per qualificarsi, deve chiaramente sperare nella non vittoria del Porto. Un successo di Pepe e compagni, vanificherebbe qualsiasi risultato di San Siro. Quindi, il Milan per qualificarsi deve vincere e sperare che il Porto non batta l’Atletico. Ma non basta. Il Milan deve anche sperare che eventualmente, l’Atletico non vinca con molti gol di scarto.

I rossoneri infatti sono a pari punti (4) insieme ai colchoneros, con una differenza reti di +1 del Milan rispetto all’Atletico. Una vittoria degli spagnoli don diversi gol di scarto ad Oporto potrebbe condannare il Milan.

Insomma, i rossoneri devono fare il loro, vincendo con il Liverpool e poi, magari, sperare in un pareggio tra Porto e Atletico (o vittoria madrilena di misura) per essere certi della qualificazione. Foto: Twitter Milan