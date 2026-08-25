Champions, il Celtic crolla, passano il Lask, il Sabah e il Bodo/Glimt

25/08/2026 | 23:40:41

Si sono decise altre tre qualificate alla fase campionato della Champions League. Impresa clamorosa del LASK, che ribalta il 3-0 subito all’andata contro il Celtic. Gli scozzesi passano addirittura in vantaggio con McGregor al 21’, ma gli austriaci reagiscono con Usor (32’), Ljubicic (48’) e Adeniran (58’). Al 90’ Flecker firma il 4-1 che porta la sfida ai supplementari, dove ancora Adeniran al 109’ realizza il definitivo 5-1: LASK qualificato con il 5-4 complessivo.

Spettacolo anche tra Sabah e Hapoel Beer Sheva. Dopo il 2-1 dell’andata per gli israeliani, il Sabah si impone 5-2 dopo i supplementari: a segno Zlatanovic e Mizrahi per l’Hapoel, Nwachukwu, Rahmonaliyev, Mütallimov, Mbina e Mickels per gli azeri. Il 6-4 complessivo regala al Sabah una storica qualificazione.

Completa il quadro il Bodø/Glimt, che dopo il 3-1 conquistato all’andata supera il NEC Nijmegen per 3-0. Decidono Bjørkan, Aukland e l’autorete di Fonville, per un netto 6-1 complessivo. LASK, Sabah e Bodø/Glimt conquistano così il pass per la fase campionato della Champions League.

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