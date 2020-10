Champions: il calendario di Atalanta, Inter, Juve e Lazio

Si parte. Dopo i sorteggi di Champions League che hanno delineato i gruppi delle quattro italiane e non solo, ecco i calendari: per la Lazio la prima sarà all’Olimpico contro il Borussia Dortmund, mentre per la Juve la prima sarà il 20 ottobre alle 18:55 in casa della Dinamo Kiev. Esordio in casa per l’Inter di Antonio Conte il 21 contro il Borussia Monchengladbach mentre per l’Atalanta l’esordio sarà in Danimarca in casa del Midtjylland.

Questo il calendario delle quattro italiane:

ATALANTA

21/10 – 21:00 – Midtjylland-Atalanta

27/10 – 21:00 – Atalanta-Ajax

03/11 – 21:00 – Atalanta-Liverpool

25/11 – 21:00 – Liverpool-Atalanta

01/12 – 21:00 – Midtjylland-Atalanta

09/12 – 18:55 – Ajax-Atalanta

INTER

21/10 – 21:00 – Inter-Borussia Monchengladbach

27/10 – 18:55 – Shakhtar Donetsk-Inter

03/11 – 21:00 – Real Madrid-Inter

25/11 – 21:00 – Inter-Real Madrid

01/12 – 21:00 – Borussia Monchengladbach-Inter

09/12 – 21:00 – Inter-Shakhtar Donetsk

JUVENTUS

20/10 – 18:55 – Dinamo Kiev-Juventus

28/10 – 21:00 – Juventus-Barcellona

04/11 – 21:00 – Ferencvaros-Juventus

24/11 – 21:00 – Juventus-Ferencvaros

02/12 – 21:00 – Juventus-Dinamo Kiev

08/12 – 21:00 – Barcellona-Juventus

LAZIO

20/10 – 21:00 – Lazio-Borussia Dortmund

28/10 – 21:00 – Club Brugge-Lazio

04/11 – 18:55 – Zenit-Lazio

24/11 – 21:00 – Lazio-Zenit

02/12 – 21:00 – Borussia Dortmund-Lazio

08/12 – 18:55 – Lazio-Club Brugge

Foto: twitter Champions