Champions, il Bayern vince a Glasgow. Benfica corsaro in casa del Monaco

Concluse le gare di andata dei playoff di Champions League. Una serata amara per le due italiane con due sconfitte per Atalanta e Milan. Nelle altre due gare, due successi esterni. Il Bayern Monaco ha battuto 2-1 il Celtic, il Benfica vince in casa del Monaco 1-0 tra le polemiche.

Questi i risultati:

Monaco-Benfica 0-1

Celtic-Bayern 1-2

Brugge-Atalanta 2-1

Feyenoord-Milan 1-0

