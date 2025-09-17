Champions, il Bayern batte 3-1 il Chelsea (doppietta Kane). Il Liverpool al 93 stende l’Atetico 3-2
17/09/2025 | 23:04:30
Concluse le gare serali di Champions League della sera. Serata con bellissime gare, oltre le due italiane. Sugli altri campi, il Bayern Monaco batte 3-1 il Chelsea, salta agli occhi la doppietta di Kane. Ad Anfield partita strepitosa anche tra Liverpool e Atletico. Vincono i Reds 3-2, ancora nel recupero, sono 5 su 5 le gare stagionali vinte oltre al 90′ dai Reds.
Questi i risultati:
Liverpool-Atletico Madrid 3-2
Bayern Monaco-Chelsea 3-1
Foto: X Bayern Monaco