Champions: Icardi trascina il Psg agli ottavi. Real e Tottenham a valanga, Atletico ko. I risultati

Sono terminate tutte le gare valide per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Importante successo del Psg che batte 1-0 il Brugge grazie al gol di Icardi e vola agli ottavi di finale. Goleade per Real Madrid e Tottenham: i blancos rifilano un sonoro 6-0 al Galatasaray, mentre gli Spurs vincono 4-0 a Belgrado contro la Stella Rossa. Di seguito il quadro completo con i risultati odierni e i marcatori.

PSG-Brugge 1-0 [21′ Icardi]

Real Madrid-Galatasaray 6-0 [4′, 7′, 90′ Rodrygo, 14′ Ramos, 45′, 81′ Benzema]

Bayern-Olympiacos 2-0 (69′ Lewandowski, 89′ Perisic)

Stella Rossa-Tottenham 0-4 [34′ Lo Celso, 57′, 61′ Son, 85′ Eriksen]

Atalanta-Manchester City 1-1 [7′ Sterling (M), 49′ Pasalic (A)]

Dinamo Zagabria-Shakhtar Donetsk 3-3 [13′ Patrick (S), 25′ Petkovic (D), 83′ Ivanusec (D), 89′ Ademi (D), 90′ Moraes (S), 94′ Tete (S)]

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 [3′ Ramsey (J), 12′ Miranchuk (L), Costa 93′ (J)]

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 2-1 [41′ aut Thomas (B), 55′ Volland (B), Morata (AM)]

⏰ RESULTS ⏰

😎 Goals & entertainment on another thrilling night!

👏 Bayern, Juventus & Paris through to last 16

😍 Best game tonight?#UCL pic.twitter.com/M1D0GH8kRH

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2019