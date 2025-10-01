Champions, i risultati della sera: Manchester City beffato, il PSG vince a Barcellona. Ok Borussia e Arsenal
01/10/2025 | 23:10:38
Concluse le gare di Champions League della sera, dove non sono mancate le sorprese. Manchester City beffato, il PSG vince a Barcellona. ok Borussia e Arsenal
Questi i risultati:
Arsenal – Olympiakos 2-0: 12′ Martinelli (A), 90’+2 Saka (A)
Barcellona – PSG 1-2: 19′ Ferran Torres (B), 38′ Mayulu (P), 90′ Ramos (P)
Borussia Dortmund – Athletic Bilbao 4-1: 28′ Svensson (B), 50′ Chukwuemeka (B); 61′ Guruzeta (A); 82′ Guirassy (B), 90’+1 Brandt
Bayer Leverkusen – PSV 1-1: 65′ Kofane (B); 72′ Saibari (P)
Monaco – Manchester City 2-2: 15′ Haaland (M), 18′ Teze (M), 44′ Haaland (M), 90′ Dier (M)
Napoli – Sporting Lisbona 2-1: 36′ Hojlund (N), 62′ Suarez (S, rigore), 79′ Hojlund (N)
Villarreal – Juventus 2-2: 18′ Mikautadze (V), 49′ Gatti (J), 56′ Conceicao (J), 90′ Veiga (V)
Foto: logo Champions League