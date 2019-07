Champions, i risultati del secondo turno: avanti Celtic e Olympiacos, fuori il Psv!

Sono terminate le partite in programma oggi e valide per il ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. Eliminato a sorpresa il Psv Eindhoven, sconfitto dal Basilea. Fuori anche il Viktoria Plzen, mentre avanzato Olympiacos, Celtic, Cluj e Dinamo Zagabria. Di seguito tutti i risultati, in grassetto le squadre qualificate:

Maccabi Tel Aviv (Israele)-Cluj (Romania) 2-2 (0-1)

Nomme Kaliju (Estonia)-Celtic (Scozia) 0-2 (0-5)

APOEL (Cipro)-Sutjeska (Montenegro) 3-0 (1-0)

Valletta (Malta)-Ferencvaros (Ungheria) 1-1 (1-3)

Dinamo Zagabria (Croazia)-Saburtalo (Georgia) 3-0 (2-0)

Basilea (Svizzera)-PSV Eindhoven (Olanda) 2-1 (2-3)

Olympiacos (Grecia)-Viktoria Plzen (Repubblica Ceca) 4-0 (0-0)

Foto: Twitter ufficiale Champions League