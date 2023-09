Champions, gol e spettacolo tra Bayern e Manchester United (4-3). Poker dell’Arsenal, il Salisburgo vince in casa del Benfica

Si è conclusa la prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League.

Gol e spettacolo a Monaco di Baviera. con il Bayern che vince 4-3 sul Manchester United. A segno Hojlund e una doppietta di Casemiro. Per i bavaresi gol di Sane, Gnabry, Kane e Tel.

L’Arsenal tlorna in Champions con un poker devastante al PSV. A segno tutte le stelle: Saha, Trossard, Odegaard e Gabriel Jesus. Pari tra Siviglia e Lens, il Salisburgo batte il Benfica in Portogallo.

Questi i risultati:

Sporting Braga – Napoli 1-2: 46′ p.t. Di Lorenzo, 84′ Bruma (B), 88’aut. Niakaté

Real Sociedad – Inter 1-1: 4′ Mendez (RS), 87′ Martinez

Benfica – Salisburgo 0-2: 15′ rig. Simic, 51′ Gloukh

Bayern Monaco – Manchester United 4-3: 28′ Sané, 32′ Gnabry, 49′ Hojlund (M), 53′ rig. Kane, 88′ e 94′ Casemiro (M), 92′ Tel (B)

Arsenal – PSV 4-0: 8′ Saka, 20′ Trossard, 38′ Gabriel Jesus, 70′ Odegaard

Siviglia – Lens 1-1: 9′ Ocampos, 24′ Fulgini (L)

Giocate alle 18.45

Galatasaray – Copenaghen 2-2: 35′ Elyounoussi, 58′ Gonçalves, 86′ Boey (G), 88′ Tete (G)

Real Madrid – Union Berlino 1-0: 94′ Bellingham

Foto: logo Champions