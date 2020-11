Champions, facili vittorie per Bayern e Ajax. Atletico ancora stoppato dalla Lokomotiv Mosca. Tutti i risultati

Concluse le partite del quarto turno della fase a gironi di Champions League 2020-21, vittoria magica per l’Atalanta ad Anfield, crolla l’Inter a San Siro col Real e così svaniscono quasi del tutto le chance di qualificazione.

Tutto semplice per Bayern Monaco e Ajax nelle loro gare casalinghe, ancora pari per l’Atletico Madrid contro la Lokomotiv Mosca.

Ecco tutti i risultati delle 21.00:

Ajax-Midtjylland 3-1

Atl. Madrid-Lokomotiv Mosca 0-0

Bayern Monaco-Salisburgo 3-1

Inter-Real Madrid 0-2

Marsiglia-Porto 0-2

Liverpool-Atalanta 0-2

Foto: Twitter ufficiale Champions League