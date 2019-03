Champions ed Europa League: oggi i sorteggi. Le possibili avversarie di Juve e Napoli

Archiviati gli ottavi di finale Champions ed Europa League, è già tempo di pensare al turno successivo. Oggi, a partire dalle ore 12, si terranno i sorteggi dei quarti delle due competizioni europee per club. Nell’urna di Nyon non sono previste teste di serie e le squadre della stessa nazione possono essere sorteggiate contro. Ci sarà dunque un sorteggio aperto, nel quale potranno essere abbinati anche due club provenienti dalla stessa federazione. Da ricordare che quest’anno ci sarà un’importante novità nel sorteggio dei quarti: non saranno infatti decisi soltanto gli abbinamenti del prossimo turno, ma verrà stilato l’intero tabellone che condurrà alla finalissima, sia per la Champions che per l’Europa League. Ecco, dunque, le possibili avversarie della Juve, impegnata nel sorteggio dei quarti di Champions, e quelle del Napoli, atteso dai quarti di Europa League.

QUARTI CHAMPIONS LEAGUE:

Possibili avversarie JUVE: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Ajax, Porto.

QUARTI EUROPA LEAGUE:

Possibili avversarie NAPOLI: Valencia, Chelsea, Arsenal, Eintracht, Villarreal, Slavia Praga, Benfica.

Foto: sito ufficiale Uefa