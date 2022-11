Champions, Europa e Conference League: oggi dalle 12 i sorteggi a Nyon. La guida

Sono sette le squadre italiane impegnate tra Champions League, Europa League e Conference League: tutte in attesa di conoscere la prossima avversaria che uscirà dall’urna di Nyon. Si parte con la Champions alle 12: Napoli, Milan e Inter per l’incrocio agli ottavi. Alle 13 il sorteggio di Europa League con Juventus e Roma, infine alle 14 è il turno di Lazio e Fiorentina per la Conference.

CHAMPIONS LEAGUE – OTTAVI DI FINALE



Andata: 14-15 e 21-22 febbraio.

Ritorno: 7-8 e 14-15 marzo

Prima fascia: Napoli, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Chelsea, Tottenham, Porto e Benfica.

Seconda fascia: Inter, Milan, Paris Saint-Germain, Liverpool, Borussia Dortmund, Club Brugge, Eintracht Francoforte, Lipsia.

Vediamo in breve le regole per gli accoppiamenti:

Le squadre che hanno terminato al primo posto nel loro girone non potranno affrontarsi fra di loro (essendo teste di serie), ma potranno sfidare soltanto le seconde classificate degli altri raggruppamenti;

Sono vietati gli accoppiamenti tra club della stessa nazione (paletto che verrà a decadere a partire dai quarti di finale);

Sono tre le squadre italiane che hanno superato il girone di Champions League e che a Nyon conosceranno l’avversario degli ottavi di finale. Il Napoli ha conquistato il primo posto del Gruppo A e dunque si presenteranno al sorteggio come testa di serie e potranno incontrare solo le seconde classificate degli altri gironi, escludendo Inter e Milan. I rossoneri, invece, si sono qualificati alle spalle del Chelsea e affronteranno una tra Porto, Tottenham, Real Madrid, ManchesterCity e Benfica. Infine, i nerazzurri si sono qualificati come secondi del girone Gruppo C e affronteranno una delle prime classificate degli altri gironi come i cugini rossoneri: Porto, Tottenham, Real Madrid, Manchester City, Chelsea e Benfica.

Napoli: Club Brugge, Eintracht Francoforte, Lipsia, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain

Inter: Porto, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Benfica

Milan: Porto, Tottenham, Real Madrid, Manchester City, Benfica, Bayern Monaco

EUROPA LEAGUE – PLAYOFF

Andata 16 febbraio

Ritorno 23 febbraio

Retrocesse dalla Champions: Ajax, Bayer Leverkusen, Barcellona, Sporting CP, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Siviglia, Juventus

Le squadre seconde classificate nei Gruppi di Europa League: Psv, Rennes, Roma, Union Berlino, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco

Vediamo in breve le regole per gli accoppiamenti:

Gli spareggi verranno giocati tra le terze dei gironi di Champions e le seconde dei gironi di Europa League.

Le retrocesse dalla Champions non saranno teste di serie e giocheranno il ritorno in trasferta.

Anche in questo caso non vale la regola del gol fuori casa.

Non sono possibili incroci tra squadre dello stesso Paese. Per cui dall’urna di Nyon non uscirà uno scontro tra Juve e Roma.

Nel turno successivo, le squadre che passeranno i playoff verranno sorteggiate contro le prime dei gironi di Europa già agli ottavi

La Juventus incontrerà una delle seconde dei gironi di Europa League, ad eccezione della Roma. Dunque i bianconeri potranno pescare: Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco, PSV, Rennes, e Union Berlino. La Roma, invece, si qualifica ai playoff di Europa League da seconda del girone e incontrerà, dunque, una delle “retrocesse” dalla Champions League, ad eccezione della Juventus. I giallorossi potranno pescare: Ajax, Salisburgo, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen, Siviglia, Barcellona e Shakhtar.

Juventus: Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco, PSV, Rennes, e Union Berlino

Roma: Ajax, Salisburgo, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen, Siviglia, Barcellona e Shakhtar

CONFRENCE LEAGUE – PLAYOFF

Andata 16 febbraio

Ritorno 23 febbraio

Squadre retrocesse dall’Europa League: AEK Larnaca, Bodø/Glimt, Braga, Lazio, Ludogorets, Qarabağ, Sheriff, Trabzonspor

Le squadre seconde classificate nei Gruppi di Conference League: Anderlecht, Basel, CFR Cluj, Dnipro-1, Fiorentina, Gent, Lech, Partizan.

Vediamo in breve le regole per gli accoppiamenti:

Gli spareggi prevedono incontri tra le terze dei gironi di Europa League e le seconde dei gironi di Conference (con le prime direttamente agli ottavi).

Le squadre retrocesse dall’Europa League non sono teste di serie e giocheranno il ritorno in casa.

Non vale la regola del gol in trasferta.

Non sono possibili incroci tra squadre dello stesso Paese. Per cui non ci sarà subito uno spareggio tra Lazio e Fiorentina.

Nel turno successivo, le vincenti verranno sorteggiate con le prime classificate dei gironi di Conference.

La Fiorentina si qualifica ai playoff di Conference Leagueda seconda del girone e, dunque, incontrerà una delle retrocesse dall’Europa League, ad eccezione della Lazio. I viola potranno pescare: Sheriff, Qarabag, Trabzonspor, Bodo/Glimt, AEK Larnaca, Ludogorets, Braga. La Lazio, retrocessa dall’Europa League, incontrerà una delle seconde dei gironi di Conference League, ad eccezione della Fiorentina. I biancocelesti potranno pescare: Dnipro, Gent, Cluj, Basilea, Partizan Belgrado, Lech Poznan, Anderlecht.

Fiorentina: Sheriff, Qarabag, Trabzonspor, Bodo/Glimt, AEK Larnaca, Ludogorets, Braga.

Lazio: Dnipro, Gent, Cluj, Basilea, Partizan Belgrado, Lech Poznan, Anderlecht.

Foto: Uefa.com