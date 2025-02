Champions, Europa e Conference League: oggi dalle 12 i sorteggi a Nyon. La guida

Dopo la League Phase e i playoff, le competizioni europee entrano nella fase degli scontri diretti. Le migliori otto squadre della classifica generale al termine della prima fase si sono qualificate per gli ottavi di finale, mentre altre otto formazioni hanno conquistato la qualificazione superando i playoff. Il sorteggio segue un meccanismo prestabilito in base al piazzamento nella fase a girone unico. Le teste di serie vengono suddivise in quattro coppie: 1ª con 2ª, 3ª con 4ª, e così via fino alla 7ª con l’8ª. A questo punto, vengono preparate quattro urne, ciascuna contenente le palline con i nomi delle due squadre di ogni coppia. Si parte dalle formazioni con il ranking più basso: una delle due viene estratta e inserita nel lato argento del tabellone, mentre l’altra finisce automaticamente nel lato blu, ovvero quello opposto. Una volta definite le posizioni, ogni testa di serie affronterà agli ottavi di finale una squadra proveniente dagli spareggi, dando così il via alla corsa verso la finale.

CHAMPIONS LEAGUE

PSG vs Barcellona o Liverpool

vs Barcellona o Liverpool Benfica vs Barcellona o Liverpool

vs Barcellona o Liverpool PSV vs Inter o Arsenal

vs Inter o Arsenal Feyenoord vs Inter o Arsenal

vs Inter o Arsenal Real Madrid vs Bayer Leverkusen o Atletico Madrid

vs Bayer Leverkusen o Atletico Madrid Bayern Monaco vs Bayer Leverkusen o Atletico Madrid

vs Bayer Leverkusen o Atletico Madrid Brugge vs Lille o Aston Villa

vs Lille o Aston Villa Borussia Dortmund vs Lille o Aston Villa

EUROPA LEAGUE

Subito dopo il sorteggio dell’urna Champions si passerà all’Europa League, inizio alle 13.00.

Lazio /Athletic Bilbao vs Viktoria Plzen (A)

/Athletic Bilbao vs Viktoria Plzen (A) Olympiacos/Rangers vs Bodo Glimt (B)

Eintracht Francoforte/Lione vs Ajax (C)

Manchester United/Tottenham vs AZ Alkmaar (D)

Tottenham/Manchester United vs Real Sociedad (E)

Lione/Eintracht Francoforte vs Steaua Bucarest (F)

Rangers/Olympiacos vs Fenerbahce (G)

Athletic Bilbao/Lazio vs Roma (H)

CONFERENCE LEAGUE

Infine, alle ore 14.00, toccherà alla Conference League.

Chelsea/Vitoria Guimaraes vs Real Betis (A)

Real Betis (A) Cercle Bugge/Legia vs Jagiellonia (B)

Jagiellonia (B) Djurgarden/Lugano vs Celje (C)

Celje (C) Rapid Vienna/ Fiorentina vs Panathinaikos/(D)

Panathinaikos/(D) Fiorentina /Rapid Vienna vs Borac Banja Luka (E)

/Rapid Vienna Borac Banja Luka (E) Lugano/Djurgarden vs Pafos (F)

Pafos (F) Legia/Cercle Bugge vs Molde (G)

Molde (G) Vitoria Guimaraes/Chelsea vs Copenhagen (H)

