Champions, Europa e Conference League: oggi dalle 12 i sorteggi a Nyon. La guida

Dopo l’eliminazione della Lazio in Conference League per mano dell’AZ Alkmaar, sono sei le squadre italiane impegnate tra Champions League, Europa League e Conference League. Tutte in attesa di conoscere la prossima avversaria ai quarti di finale che uscirà dall’urna di Nyon. Si parte con la Champions alle 12: Napoli, Milan e Inter. Alle 13 il sorteggio di Europa League con Juventus e Roma. Infine alle 14 è il turno della Fiorentina per la Conference.

CHAMPIONS LEAGUE

Le migliori otto d’Europa sono: Benfica, Chelsea, Bayern, Milan, Inter, Manchester City, Napoli e Real Madrid. Il prossimo sorteggio di UEFA Champions League sarà il sorteggio finale e decreterà sì gli accoppiamenti per i quarti di finale, ma anche le successive gare in tabellone per chi passerà il turno. Il sorteggio, come consuetudine, si svolgerà a Nyon, in Svizzera, nella giornata di venerdì 17 marzo alle ore 12. Un sorteggio che non vede restrizioni particolari. Infatti, non sono previste teste di serie e potranno affrontarsi tra loro anche squadre della stessa federazione o squadre già incontrate nella fase a gironi. Di seguito le date dei prossimi impegni di Champions League.

Squadre qualificate: Benfica, Chelsea, Bayern Monaco, Milan, Inter, Manchester City, Napoli e Real Madrid.

Quarti di finale

Gare di andata: 11-12 aprile 2023

Gare di ritorno: 18-19 aprile 2023

Semifinali

Gare di andata: 9-10 maggio 2023

Gare di ritorno: 16-17 maggio 2023

Finale: 10 giugno 2023

EUROPA LEAGUE

Il sorteggio dei quarti di finale e semifinali della UEFA Europa League 2022/23 verrà trasmesso in diretta streaming il 17 marzo alle 13:00. La cerimonia si terrà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Ci sarà un sorteggio libero per i quarti di finale, con le sfide numerate da 1 a 4 per effettuare a seguire il sorteggio delle semifinali. Inoltre verrà effettuato un sorteggio per motivi amministrativi per decidere la squadra di ‘casa’ della finale. Ogni restrizione sarà annunciata prima del sorteggio. Di seguito le date dei prossimi impegni di Europa League

Squadre qualificate: Union Saint-Gilloise, Bayer Leverkusen, Sporting CP, Roma, Sevilla, Juventus, Manchester United, Feyenoord

Quarti di finale

Gara d’andata: 13 aprile 2023

Gara di ritorno: 20 aprile 2023

Semifinali

Gara d’andata: 11 maggio 2023

Gara di ritorno: 18 maggio 2023

Finale: 31 maggio 2023

CONFERENCE LEAGUE

Il sorteggio dei quarti di finale e semifinali della UEFA Europa Conference League 2022/23 verrà trasmesso in diretta streaming il 17 marzo alle 14:00. La cerimonia si terrà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Ci sarà un sorteggio libero per i quarti di finale, con le sfide numerate da 1 a 4 per effettuare a seguire il sorteggio delle semifinali. Inoltre verrà effettuato un sorteggio per motivi amministrativi per decidere la squadra di ‘casa’ della finale. Ogni restrizione sarà annunciata prima del sorteggio. Di seguito i prossimi impegni di Conference League:

Squadre qualificate: AZ Alkmaar, West Ham, Nizza, Anderlecht, Fiorentina, Lech Poznan, Basilea, Gent

Quarti di finale

Gara d’andata: 13 aprile 2023

Gara di ritorno: 20 aprile 2023

Semifinali

Gara d’andata: 11 maggio 2023

Gara di ritorno: 18 maggio 2023

Finale: 7 giugno 2023

Foto: Twitter Champions / Twitter Europa League / Twitter Conference League