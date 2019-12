Champions ed Europa League, oggi il sorteggio a Nyon: le possibili avversarie delle italiane

Oggi, a partire dalle ore 12:00, l’urna di Nyon stabilirà gli abbinamenti per gli ottavi di finale di Champions e successivamente per i sedicesimi di finale di Europa League. In Svizzera è tutto pronto e cresce l’attesa, in particolar modo per le italiane: Juventus, Napoli, Atalanta, Inter e Roma. Andiamo per ordine:

CHAMPIONS LEAGUE

I bianconeri saranno testa di serie, mentre partenopei e bergamaschi si sono qualificati come secondi. A seguire le possibili avversarie delle tre italiane:

Possibili avversarie della Juve:

BORUSSIA DORTMUND

CHELSEA

LIONE

REAL MADRID

TOTTENHAM

Possibili avversarie del Napoli:

BARCELLONA

BAYERN MONACO

LIPSIA

MANCHESTER CITY

PSG

VALENCIA

Possibili avversarie dell’Atalanta:

BARCELLONA

BAYERN MONACO

LIPSIA

LIVERPOOL

PSG

VALENCIA

EUROPA LEAGUE

L’Inter retrocede dopo essersi piazzata al terzo posto nel gruppo F di Champions, mentre la Roma si è classificata seconda nel girone J di Europa League. A seguire le due fasce e le possibili avversarie delle due italiane:

Prima Fascia: Siviglia, Malmoe, Basilea, Lask, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Istanbul Basaksehir, Sporting Braga, Manchester United, Ajax, Salisburgo, Inter, Benfica.

Seconda Fascia: Apoel Nicosia, Copenaghen, Getafe, Sporting, Cluj, Eintracht Francoforte, Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Roma, Wolverhampton, Az Alkmaar, Bayer Leverkusen, Shakhtar, Olympiacos, Brugge.

Possibili avversarie Inter: Shakhtar, Brugge, Olympiacos, Benfica, Apoel Nicosia, Copenaghen, Getafe, Sporting, Cluj, Eintracht Francoforte, Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Wolverhampton, AZ Alkmaar.

Possibili avversarie Roma: Siviglia, Malmoe, Basilea, Lask, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Braga, Manchester United, Salisburgo, Benfica, Ajax.

