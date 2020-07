Champions ed Europa League: oggi i sorteggi a Nyon

Quest’oggi alle 12.00, a Nyon, andrà in scena il sorteggio delle fasi finali di UEFA Champions League e UEFA Europa League. Per quanto riguarda il massimo torneo europeo, l’Atalanta di Gasperini si trova già qualificata ai quarti di finale, insieme a Atletico Madrid, PSG e RB Lipsia. Gli altri quattro posti disponibili saranno occupati dalle vincenti di Juve-Lione, Manchester City-Real Madrid, Bayern Monaco-Chelsea e Barcellona-Napoli. Già domani, verranno sorteggiati anche gli accoppiamenti per le semifinali. Per quanto riguarda l’Europa League, invece, verranno sorteggiati gli accoppiamenti per i quarti di finale e le semifinali, con ancora tutte le gare di ritorno degli ottavi da disputare (ad eccezione di Inter-Getafe e Roma-Siviglia, che si giocheranno il passaggio del turno in gara secca e in campo neutro).

Foto: sito ufficiale UEFA.com