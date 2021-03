Champions ed Europa League: domani alle 12 i sorteggi dei quarti a Nyon. Ecco tutte le qualificate e le date

I sorteggi dei quarti di Champions League sono in programma venerdì 19 marzo alle 12.00 a Nyon, in Svizzera, alla Sala del Calcio Europeo. Il regolamento prevede un sorteggio completamente libero. Dunque, non sono previste teste di serie né restrizioni di carattere geografico. Tutte le squadre possono essere accoppiate con qualsiasi avversaria.

Nei sorteggi dei quarti sarà disegnato anche il percorso verso la finale. I quarti saranno numerati da 1 a 4 per comporre un tabellone tennistico. Per motivi burocratici, verrà anche scelta la squadra identificata come “di casa” per la finale prevista a Istanbul. I sorteggi dei quarti di Champions determineranno anche il calendario dettagliato delle gare. I quarti si giocheranno il 6-7 e il 13-14 aprile, le semifinali il 27-28 aprile e il 4-5 maggio. La finale è in calendario all’Atatürk Olympic Stadium sabato 29 maggio.

Anche il sorteggio dei quarti e delle semifinali di Europa League verrà effettuato domani mattina a Nyon. Non ci saranno teste di serie e saranno ammessi confronti anche tra squadre della stessa nazione. Queste le date: i quarti saranno l’8 e il 15 aprile, mentre le due semifinali si giocheranno il 29 aprile e il 6 maggio.

LE 8 DI CHAMPIONS LEAGUE:

Bayern Monaco

Borussia Dortmund

Chelsea

Liverpool

Manchester City

Porto

PSG

Real Madrid LE 8 DI EUROPA LEAGUE:

Ajax

Arsenal

Dinamo Zagabria

Granada

Manchester United

Roma

Slavia Praga

Villarreal