Champions League, ecco tutte le qualificate ai quarti di finale

Si sono chiusi gli ottavi di ritorno di Champions League. Liverpool e Barcellona sono le ultime due squadre a staccare il pass per i quarti, eliminando rispettivamente Bayern Monaco e Lione. Reds e Blaugrana si aggiungono così a Juve, City, United, Porto, Tottenham e Ajax, ricordiamo che il sorteggio per il prossimo turno si svolgerà venerdì a Nyon. Di seguito tutti i risultati degli ottavi e tutte le qualificate ai quarti (evidenziate in grassetto):

Juventus-Atletico: 3-0 (0-2 andata)

Manchester City-Schalke 04: 7-0 (3-2 andata)

PSG-United: 1-3 (2-0 andata)

Porto-Roma: 3-1 d.t.s (1-2 andata)

Dortmund-Tottenham: 0-1 (0-3 andata)

Real Madrid-Ajax: 1-4 (2-1 andata)

Barcellona-Lione 5-1 (0-0 andata)

Bayern-Liverpool 1-3 (0-0 andata)

Foto: Twitter ufficiale Champions League