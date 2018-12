Champions, ecco i verdetti della serata e tutte le squadre qualificate agli ottavi

Si è conclusa la prima serata della due giorni di Champions League, arrivata alla sesta e ultima giornata della fase a gironi. In attesa delle sfide di domani, ecco i primi verdetti: serata nera per le italiane, con Inter e Napoli eliminate per mano di Tottenham e Liverpool, che volano agli ottavi di finale. Questo il quadro completo delle qualificate al turno successivo, a seguire tutti i verdetti della serata girone per girone:

QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS:

Prima fascia: Borussia Dortmund, Barcellona, PSG, Porto, Bayern/Ajax, Manchester City/Lione, Real Madrid, Juventus/Manchester United.

Seconda fascia: Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Bayern/Ajax, Manchester City/Lione/Shakhtar, Roma, Juventus/Manchester United.

Di seguito tutti i verdetti della serata, girone per girone:

GIRONE A

Borussia Dortmund 13 (agli ottavi come testa di serie)

Atletico Madrid 13 (agli ottavi, non testa di serie)

Brugge 6 (retrocesso in Europa League)

Monaco 1 (eliminato)

GIRONE B

Barcellona 14 (agli ottavi come testa di serie)

Tottenham 8 (agli ottavi, non testa di serie)

Inter 8 (retrocesso in Europa League)

PSV 2 (eliminato)

GIRONE C

Paris Saint-Germain 11 (agli ottavi come testa di serie)

Liverpool 9 (agli ottavi, non testa di serie)

Napoli 9 (retrocesso in Europa League)

Stella Rossa 4 (eliminato)

GIRONE D

Porto 16 (agli ottavi come testa di serie)

Schalke 11 (agli ottavi, non testa di serie)

Galatasaray 4 (retrocesso in Europa League)

Lokomotiv Mosca 3 (eliminato)