Champions, dominio PSG, Liverpool battuto 2-0. Colpaccio Atletico a Barcellona (2-0)

08/04/2026 | 23:00:27

Concluse le due gare di Champions della sera. Un doppio 2-0, tra PSG e Liverpool e Barcellona-Atletico, quest’ultimo però per i colhoneros al Camp Nou.

Al Parco dei Principi, dominio PSG, per un 2-0 anche stretto per gli uomini di Luis Enrique. Desire Doué porta avanti i suoi, gol che arriva su deviazione fortuita di Gravenberch a tramutare in pallonetto imprendibile la conclusione del francese. Mamardashvili non ha potuto nulla. PSG in dominio, nel primo tempo chance per Kvara e lo stesso Doué per il raddoppio, Mamardashvili salva i Reds. Nella ripresa, ancora PSG, clamorosa chance per Dembelé che a colpo sicuro spara in curva.

Ma il raddoppio arriva al 65′. Gol meraviglioso di Kvaratskhelia che si beve mezza difesa del Liverpool e insacca. Il PSG al 71′ reclama e ottiene un calcio di rigore. Il VAR lo revoca e si resta 2-0. PSG che nel finale ha 3-4 palle gol per chiudere i conti, sprecano Hakimi, Dembelé palo e Doué. Finisce 2-0, ma il dominio è stato clamoroso.

Al Camp Nou, il Barcellona fa la partita, Atletico schiacciato. Ma cambia tutto in pochi secondi al 43′. Cubarsi stende Giuliano Simeone al limite dell’area: è ultimo uomo, ma non per l’arbitro Kovacs che incomprensibilmente sventola il giallo al difensore catalano. Il VAR a ristabilire l’ordine con il direttore di gara che torna sui suoi passi ed espelle il giocatore del Barcellona. E dalla punizione nata proprio per questo fallo, Julian Alvarez è perfetto e porta avanti i colchoneros.

Nella ripresa, il Barcellona anche in 10 ha qualche chance di pareggiare, ci prova il solito Yamal, ma l’Atletico tiene duro. Al 70′ doccia gelata, arriva il 2-0. Ripartenza perfetta dei colchoneros, palla in mezzo di Ruggieri dove Sorloth fa il 2-0 e gela i catalani. Serve una impresa al Barcellona al ritorno.

Foto: Instagram PSG