Direzione interamente polacca per il Milan in Champions. Per la sfida in casa della Dinamo Zagabria, infatti, è stato designato come arbitro Szymon Marciniak:

Guardalinee

Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz

Quarto uomo

Tomasz Musial

VAR e AVAR

Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski

