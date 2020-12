Champions: cosa serve all’Inter per arrivare agli ottavi

L’Inter può ancora sperare di raggiungere gli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri dovranno per forza di cose vincere contro lo Shakhtar all’ultima giornata e sperare che Real Madrid e Borussia Mönchengladbach non pareggino. Un pari infatti porterebbe a 9 i tedeschi e a 8 gli spagnoli, stessi punti che avrebbe l’Inter vincendo, ma con la squadra di Zidane forte degli scontri diretti a suo favore.

Un pareggio tra Real e Gladbach però impedirebbe agli spagnoli di accedere agli ottavi di finale da testa di serie. Vincere contro lo Shakhtar significherebbe comunque per l’Inter non arrivare ultima e, dunque, qualificarsi almeno per i sedicesimi di Europa League.

Foto: Twitter Inter