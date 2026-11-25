Champions, colpo Lille: Bayern Monaco battuto. Sorloth trascina l’Atletico, vince il Liverpool. Lo Sporting riprende lo United
25/11/2026 | 23:02:32
I risultati della serata in Champions League:
ATLETICO-VIKING 2-0 21′Sørloth (AM), 24′ Julian Alvarez (AM)
BRUGES-LIVERPOOL 0-3 13′ Isak (L), 79′ Wirtz (L), 83′ Isak (L)
LILLE-BAYERN 2-1 15′ Upamecano (B), 62′ Ueda (L), 65′ aut. Pavlovic (BM)
SPORTING-UNITED 2-2 33′ Luis Suàrez (rig.) (SP), 48′ Bruno Fernandes (rig) (MU), 49′ Bruno Fernandes (MU), 80′ Luis Suarez (SP)
Foto: Instagram Inter