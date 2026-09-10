Champions, cinquina Bayern al Bodo con super Olise. Poker United al Sabah, colpo del Lens a Praga
10/09/2026 | 23:05:20
Questi gli altri risultati della serata in Champions League:
PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk 1-1
(45’+1 Mendoza (S), 48′ Dest (P))
Bayern Monaco-Bodo/Glimt 5-0
(47′ Musiala, 61′ Kane, 77′ Davies, 83′ Olise, 90’+2 Olise)
Manchester United-Sabah 4-0
(27′ Matheus Cunha, 42′ Bruno Fernandes, 45′ Sesko, 68′ Martinez)
Slavia Praga-Lens 2-3
(51′ Sturm (S), 73′ Sima (L), 88′ Sturm (S), 90’+1 Thauvin (L), 90’+3 Aguilar (L))
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