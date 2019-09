Champions: Brugge-Galatasaray 0-0, il Tottenham frena in casa dell’Olympiacos

Sono terminati poco fa i due incontri iniziati alle 18:55 validi per la prima giornata di Champions League. Nel girone A pareggiano per 0-0 Club Brugge e Galatasaray. Nel girone B il Tottenham sblocca il risultato con un rigore di Kane e successivamente raddoppia con Lucas Moura, ma l’Olympiacos prima torna in partita con Podence e poi pareggia con la rete di Valbuena dal dischetto.

Foto: Champions League Twitter