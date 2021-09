Champions: biglietti Milan-Atletico, 69 euro per il 3º anello. Inter-Real, 48 per il 2º

Il Milan è pronto a tornare nell’Europa che conta. Nelle prossime settimane i rossoneri faranno il loro rientro in Champions League. Quest’oggi la società ha diramato i prezzi ufficiali dei biglietti per la sfida casalinga contro l’Atletico Madrid, in programma il prossimo 28 settembre: per questa partita è stato aperto anche il terzo anello e si parte da 69 euro per il settore verde o blu e si arriva a 89 per il rosso.

Politica differente per l’Inter che, per la sfida contro il Real, non aprirà il terzo anello ed ha scelto di mettere in vendita i biglietti ad un prezzo più contenuto. Per i tifosi neroazzurri c’è l’opportunità di assistere alla gara dal secondo anello per 48 euro per il settore blu o verde

