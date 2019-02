Champions: Benzema-Asensio e il Real sbanca Amsterdam. Tottenham, 3-0 al Dortmund

Sono terminate le due partite in programma oggi e valide per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Tutto facile per il Tottenham, che tra le mura amiche schianta 3-0 il Borussia Dortmund: a segno Son, Vertonghen e Fernando Llorente. La squadra di Pochettino, in vista del match di ritorno, ipoteca la qualificazione ai quarti di finale. Vince anche il Real Madrid: gli uomini di Solari sbancano Amstardam 2-1. Benzema sblocca il risultato al 60′, Ziyech sigla il pareggio per l’Ajax, poi ci pensa Asensio all’87’ a regalare il pesante successo alle Merengues. Di seguito il quadro completo degli ottavi di finale:

ANDATA OTTAVI:

Martedì 12/2

21.00

Manchester United-PSG 0-2 (Kimpembe, Mbappé)

Roma-Porto 2-1 (Zaniolo 2 – Adrian Lopez)

Mercoledì 13/2

21.00

Ajax-Real Madrid 1-2 (Ziyech – Benzema, Asensio)

Tottenham-Borussia Dortmund 3-0 (Son, Vertonghen, Llorente)

Martedì 19/2

21.00

Lione-Barcellona

Liverpool-Bayern Monaco

Mercoledì 20/2

21.00

Atletico Madrid-Juventus

Schalke-Manchester City

RITORNO OTTAVI:

Martedì 5/3

21.00

Borussia Dortmund-Tottenham

Real Madrid-Ajax

Mercoledì 6/3

21.00

Porto-Roma

PSG-Manchester United

Martedì 12/3

21.00

Juventus-Atletico Madrid

Manchester City-Schalke

Mercoledì 13/3

21.00

Bayern Monaco-Liverpool

Barcellona-Lione

