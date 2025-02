Champions: Bayern (nei quarti) e Barcellona (in seminale) potenziali rivali dell’Inter

L’Inter deve pensare a eliminare il Feyenoord, ha i favori del pronostico, per centrare l’obiettivo della qualificazione ai quarti di finale di Champions. In tal caso incontrerebbe una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, con l’eventuale sfida di ritorno in casa. Anche in semifinale l’Inter avrebbe il ritorno a San Siro e l’avversaria sarebbe una tra Barcellona, Benfica, Borussia Dortmund e Lille.