Champions: Bayern da urlo, 7-2 in casa del Tottenham! Icardi trascina il Psg, ok City e Atletico

Sono terminate tutte le gare odierne valide per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Spettacolo a Londra, dove il Bayern schianta 7-2 il Tottenham e consolida il primato trascinata da Gnabry (4 reti) e Lewandowski (tripletta). Il Manchester City fatica più del previsto per avere ragione della Dinamo Zagabria: alla fine la squadra di Guardiola si impone con le reti di Sterling e Foden. Icardi segna invece il primo gol con la maglia del Psg e trascina i suoi al successo contro in casa del Galatasaray. Vince anche l’Atletico Madrid che espugna Mosca e si appaia alla Juve in vetta alla classifica. Di seguito tutti i risultati:

GIRONE A

REAL MADRID-BRUGES 2-2 [9′ e 39′ Dennis (B), 56′ Sergio Ramos (R), 85′ Casemiro (R)]

GALATASARAY-PSG 0-1 [52′ Icardi]

GIRONE B

STELLA ROSSA-OLYMPIAKOS 3-1 [37′ Semedo (O), 63′ Vulic (S), 87′ Milunovic (S), 91′ Boakye (S)]

TOTTENHAM-BAYERN 2-7 [12′ Son (T), 15′ Kimmich (B), 45′ e 87′ Lewandowski (B), 53′, 55′, 83′ e 88′ Gnabry (B), 61′ rig. Kane (T)]

GIRONE C

ATALANTA-SHAKHTAR DONETSK 1-2 [28′ Zapata (A), 41′ Moraes (S), 95′ Solomon (S)]

MANCHESTER CITY-DINAMO ZAGABRIA 2-0 [66′ Sterling, 95′ Foden]

GIRONE D

JUVENTUS-BAYER LEVERKUSEN 3-0 [17′ Higuain, 62′ Bernardeschi, 89′ C. Ronaldo]

LOKOMOTIV MOSCA-ATLETICO MADRID 0-2 [48′ Joao Felix, 58′ Thomas]

Foto: twitter ufficiale Champions League