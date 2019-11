Champions: Barcellona agli ottavi da prima, storica qualificazione per il Lipsia. I risultati

Sono terminate tutte le sfide serali valide per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Il Barcellona batte 3-1 il Dortmund e stacca il pass per gli ottavi come prima della classe. Vince anche il Lipsia: i tedeschi, sotto di due gol fino al 90′ contro il Benfica, trovano la forza di pareggiare la gara qualificandosi per la prima volta nella sua storia agli ottavi di finale. Di seguito i risultati delle partite di stasera:

LIVERPOOL-NAPOLI 1-1 – 21′ Mertens (N), 65′ Lovren (L)

GENK-SALISBURGO 1-4 – 43′ Daka (S), 45′ Minamino (S), 69′ Hwang (S), 85′ Samatta (G), 87′ Haaland (S)

BARCELLONA-BORUSSIA DORTMUND 3-1 – 29′ Suarez (B), 33′ Messi (B), 67′ Griezmann (B), 77′ Sancho (D)

SLAVIA PRAGA-INTER 1-3 – 19′ e 88′ Lautaro (I), 37′ Soucek rig. (S), 81′ Lukaku (I)

LIPSIA-BENFICA 2-2 – 20′ Pizzi (B), 59′ Carlos Vinicius (B), 90′ rig. e 90’+6 Forsberg (L)

ZENIT-LIONE 2-0 – 42′ Dzyuba, 84′ Ozdoev

LILLE-AJAX 0-2 – 2′ Ziyech, 59′ Promes

VALENCIA-CHELSEA 2-2 – 40′ Soler (V), 41′ Kovacic (C), 50′ Pulisic (C), 82′ Wass (V)

