Champions, al via il ritorno degli ottavi: stasera Real-Ajax e Dortmund-Tottenham

Riparte la Champions League. Ritorno degli ottavi di finale, si parte oggi con Real Madrid-Ajax e Borussia Dortmund-Tottenham, entrambe in programma alle ore 21. Al Bernabeu si parte dal 2-1 delle Merengues all’andata: Solari non può contare su Sergio Ramos, squalificato per due turni, i Lancieri sognano la remuntada approfittando del momento delicato del Real, reduce dalle due sconfitte tra le mura amiche contro il Barcellona. Più difficile l’impresa del Borussia Dortmund, che deve ribaltare lo 0-3 dell’andata subito in casa del Tottenham. Di seguito il quadro completo degli ottavi di finale di Champions:

RITORNO OTTAVI:

Martedì 5/3

21.00

Borussia Dortmund-Tottenham

Real Madrid-Ajax

Mercoledì 6/3

21.00

Porto-Roma

PSG-Manchester United

Martedì 12/3

21.00

Juventus-Atletico Madrid

Manchester City-Schalke

Mercoledì 13/3

21.00

Bayern Monaco-Liverpool

Barcellona-Lione

Foto: Twitter ufficiale Champions League