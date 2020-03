Champions, al via il ritorno degli ottavi: il programma completo

Si parte con il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Stasera in campo anche l’Atalanta, impegnata in casa del Valencia dopo la vittoria per 4-1 nel match di andata. L’altra sfida di giornata è quella tra Lipsia e Tottenham (all’andata 1-0 per i tedeschi). A seguire il quadro completo di questo turno:

Lipsia-Tottenham, martedì 10 marzo ore 21:00

Valencia-Atalanta, martedì 10 marzo ore 21:00

Psg-Borussia Dortmund, mercoledì 11 marzo ore 21:00

Liverpool-Atletico Madrid, mercoledì 11 marzo ore 21:00

Manchester City-Real Madrid, martedì 17 marzo ore 21:00

Juventus-Lione, martedì 17 marzo ore 21:00

Barcellona-Napoli, mercoledì 18 marzo ore 21:00

Bayern Monaco-Chelsea, mercoledì 18 marzo ore 21:00

Foto: Twitter ufficiale Champions League