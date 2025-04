Champions 2025-2026: sicuri i cinque posti per l’Inghilterra

Una fragorosa vittoria contro il Real, quella dell’Arsenal, senza alcun tipo di dubbio o di perplessità. Ma anche la certezza che, grazie a quei tre punti, l’Inghilterra avrà cinque posti nella prossima Champions. Ormai irraggiungibile, sarebbe stata sufficiente una vittoria per tagliare il traguardo e non aspettare i prossimi impegni. Un cammino esaltante, mentre per l’Italia è complicatissimo ripetere il risultato della scorsa stagione. L’impresa dell’Inter a Monaco di Baviera permette di accorciare sulla Spagna, ma la distanza è ancora importante.