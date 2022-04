Champions: 0-0 tra Atletico e City, passa Guardiola. Ok il Liverpool col Benfica (3-3)

Notte di Champions e di emozioni questa sera in Europa. Questi i risultati: Atletico Madrid-Manchester City 0-0; Liverpool-Benfica 3-3.

In Spagna nonostante il risultato a reti inviolate sono stati 90 minuti divertenti. Un tempo per parte, con la squadra di Guardiola che ha spinto ed è andata più volte vicina al vantaggio nel primo tempo, soprattutto con un’occasione sfumata da Gundogan. Nella ripresa è salita la garra dei ragazzi di Simeone, che hanno cinto d’assedio il muro degli inglesi rendendosi più volte pericolosi. Nel finale una rissa in campo, che è costata il rosso a Felipe. Alla fine a sorridere è il City, che passa così il turno grazie alla vittoria dell’Etihad.

Tanti gol, invece, in Inghilterra. Ha aperto le marcature Konate su azione d’angolo, mentre al 32′ è arrivato il pareggio di Ramos. È partita forte la squadra di Klopp nella ripresa, con una doppietta di Firmino tra il 55′ e il 65′. I lusitani ci hanno creduto fino alla fine e prima hanno riaperto la contesa con Yaremchuk e in seguito hanno trovato il pari con Darwin Nunez. Un pari effimero, ma importante per il morale.

FOTO: Twitter Liverpool