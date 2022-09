Chalobah, solo una presenza in Premier: “Sono paziente. Giocare nel Chelsea non è facile”

Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea che in estate sembrava vicino all’approdo in Serie A, sponda Inter, ha fatto il punto della situazione sul suo avvio di stagione con i Blues. Intervenuto ai microfoni di TalkSport, il calciatore, che ha collezionato solamente una presenza in Premier League, ha spiegato: “Sento che quanto l’occasione dovrà arrivare, arriverà. Sarò sempre paziente perché giocare per un club come questo non è facile, ci sarà sempre competizione. Questa è la cosa migliore per me, allenarmi con i migliori giocatori giorno dopo giorno. Cerco di non concentrarmi sulle voci esterne e concentrarmi solo su quello che sto facendo e che voglio fare in stagione. E dunque entrare nella squadra e giocare molte partite”.

Poi, ne ha approfittato per parlare anche di Koulibaly: “Gioca nel mio ruolo e l’ho sempre seguito. Quando ero più giovane guardavo i video suoi e di Thiago Silva su YouTube. È stato un giocatore importante al Napoli, mio fratello maggiore ci ha giocato insieme quando era in prestito al club azzurro. Lo conosce bene e so che è una grande aggiunta alla squadra”.

Foto: Instagram Chalobah