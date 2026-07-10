Chalobah-Sanchez-Lucumí : che intrecci per tre giganti della difesa!

10/07/2026 | 23:59:26

La prima cosa da sottolineare: il Como non hai mai fatto o preannunciato una proposta da almeno 35 milioni per Trevoh Chalobah, infatti i giorni sono trascorsi senza un segnale di questo tipo, semplicemente perché il Como – pur apprezzandolo – almeno fino qui non si è presentato. Certo, le cose possono cambiare ogni giorno ma c’è una motivazione nella scelta del Como: come anticipato nei giorni scorsi, il primo della lista è Davinson Sanchez del Galatasary. Operazione non semplice, ingaggio alto del colombiano, ma volontà di provarci. Intanto, l’Inter avrebbe una corsia preferenziale per Chalobah, tuttavia deve sciogliere qualsiasi riserva sulla valutazione da oltre 35 milioni bonus compresi. La mina vagante è Lucumí: costa meno di Chalobah, ha una clausola da 28 milioni che scade tra pochi giorni, anche l’Inter (oltre la Juve) ci ha pensato a sorpresa. E con un contratto in scadenza a Bologna tra meno di un anno, molto presto entreremo nel vivo.

Foto: Instagram Chalobah