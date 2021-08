CHALOBAH, LA NUOVA PROMESSA DEL CHELSEA

Per Thomas Tuchel, al Chelsea, c’è un diamante da sgrezzare. Si tratta del difensore Trevoh Chalobah, classe 1999, che con i Blues si è formato calcisticamente. Il sierraleonese naturalizzato britannico, è il classico giocatore che partito in sordina ha saputo conquistare un posto da titolare nella squadra campione d’Europa. E’ stato protagonista, in queste ultime partite del Chelsea, visto che ha giocato dall’inizio nella finale di Supercoppa vinta contro il Villareal e nella prima gara di Premier League contro il Crystal Palace dove ha anche segnato un gol. Il suo futuro sembrava lontana da Londra e invece, a sorpresa, ha conquistato la fiducia di Tuchel che ha deciso di tenerlo in rosa.

Difensore centrale dal fisico imponente si può adattare anche a giocare anche come mediano in un centrocampo a tre. Formatosi nelle giovanili del Chelsea, nella stagione 2015-2016 ha vinto anche la UEFA Youth League con l’Under 19 del club. Nel 2018 è stato ceduto in prestito in Championship dove ha militato tra le fila dell’Ipswich Town dove ha debuttato tra i professionisti chiudendo la stagione con 44 presenze e 2 gol. In questa avventura gioca, prevalentemente, da centrocampista centrale.

Tornato al Chelsea, nel 2019, rinnova con i Blues e successivamente passa nuovamente in prestito all’Huddersfield Town dove conclude la stagione con 38 partite. Anche in questa annata viene schierato nel ruolo di mediano ma all’occorrenza anche come difensore centrale o terzino destro. Nel 2020 lascia l’Inghilterra per trasferirsi in Francia, in Ligue 1 tra le fila del Lorient dove scende in campo 29 volte realizzando anche 2 reti. Al termine dell’esperienza francese fa ritorno al Chelsea, che decide di inserirlo in prima squadra per la stagione 2021-2022. Conquista la fiducia di Tuchel che lo schiera titolare nella finale di Supercoppa Europa, vinta ai rigori contro il Villareal.

Nonostante la giovanissima età, il calciatore scoperto e cresciuto dal Chelsea ha, fino a questo punto della sua carriera, dimostrato grande versatilità dando la possibilità ai suoi allenatori di schierarlo all’occorrenza in diversi ruoli: dal centrocampo alla difesa. Sicuramente, Tuchel, saprà valorizzare questa giovane promessa, che ha brillato anche in tutte le nazionali Under dell’Inghilterra.

Foto: Twitter Chalobah