CHADI RIAD, ENNESIMO PRODOTTO DELLA CANTERA BLAUGRANA

Il Barcellona, per tornare ai livelli straordinari in Spagna e in Europa, sta attingendo dalla “cantera” provando a lanciare tanti giovani che possano garantire un futuro roseo al club. Oltre ai vari Pedri, Gavi, Ansu Fati, il tecnico Xavi, altro uomo blaugrana, tra l’altro, uscito dalla “cantera” ha individuato nel 19enne difensore Chadi Riad uno dei prossimi gioielli su cui puntare nel futuro. Classe 2003 con doppio passaporto marocchino e spagnolo, Riad è uno dei profili lanciati da Xavi nel suo nuovo corso e chissà che presto non entri in pianta stabile nelle rotazioni, anche in virtù del contemporaneo addio ai blaugrana di una colonna, come Piqué. Riad è subentrato a Pedri nell’ultima gara di Liga al Camp Nou, quella dell’addio di Piqué, ed è considerato proprio l’erede del difensore catalano.

E’ un difensore molto rapido, con una grande possenza fisica e struttura, che può ancora migliorare, visto che ha solo 19 anni.

Nato il 17 giugno 2003, a Palma de Mallorca da genitori marocchini, Riad ha iniziato la carriera nelle scuole calcio del’Atletico Rafael, per poi continuare la sua crescita nel Mallorca, nel San Francisco, per arrivare nel 2019, nella cantera del Barcellona. Dopo il prestito al Sabadel, nel 2019-20, Riad ha proseguito la sua crescita con la squadra giovanile del Barça, di cui è autentica colonna.

In stagione conta 13 presenze e 2 gol nel campionato giovanile con la maglia del Barcellona Athletic, oltre che a 3 presenze e 1 gol nella Uefa Youth League, la Champions dei giovani. Al momento ha scelto di rappresentare la nazionale del Marocco, con cui vanta 4 presenze con l’Under 20, ma non è detto che in futuro non possa decidere di sposare la causa della Spagna. Riad ha un contratto fino al 2024 con il Barcellona con opzione in favore del club per estendere di un’altra stagione. Come detto, Chadi Riad è un titolare regolare della squadra di riserva allenata da Rafa Márquez, con cui finora ha saltata solo una partita in questa stagione e nella Youth League ha segnato uno dei gol nel 6-1 contro l’Inter. Alla terza convocazione per lui in prima squadra, è arrivato l’esordio e la consacrazione.

Di piede sinistro, di grande personalità, forza fisica, tecnica e visione di gioco, Riad sarà il futuro del Barcellona.

