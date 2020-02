Chabot: “Skriniar è un ottimo difensore. Voglio crescere e migliorare per poter raggiungere i massimi livelli”

Il difensore della Sampdoria Julian Chabot intervistato da 90Min.com, ha parlato del parallelismo con Milan Skriniar.

“Milan Skriniar è un ottimo difensore, l’ho seguito mentre era qui e ora sta facendo molto bene all’Inter. Ma il paragone con lui non mi interessa più di tanto, siamo due giocatori differenti ed ognuno ha i propri punti di forza e il proprio stile di gioco. Io voglio crescere e migliorare per poter raggiungere i massimi livelli. Voglio essere Julian Chabot, non il nuovo Milan Skriniar“.