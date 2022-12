Chabane (presidente Angers): “Boufal e Ounahi? In caso di cessione saremo pronti a sostituirli”

Said Chabane, presidente dell’Angers, ha parlato di Ounahi e Boufal, i due talenti marocchini che stanno facendo faville con la loro Nazionale, attirando l’attenzione di moltissime squadre europee: “Oggi c’è stata una riunione del club, per discutere sul futuro di Boufal e Ounahi. In caso di cessione saremo pronti a sostituirli, non c’è nulla di male. Non si può tenere un giocatore che vuole andarsene, Boufal, ad esempio, ha chiesto la cessione”.

Foto: Instagram Boufal