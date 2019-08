Çetin: “In un paio di anni farò parlare di me. Non penso a prestiti”

Assieme a Zappacosta, la Roma presenta oggi in conferenza stampa anche il difensore turco Mert Çetin. Queste le sue prime parole da giocatore giallorosso: “La Roma per me è un sogno fin da quando ero piccolo. Ho sempre desiderato essere qui e con il tempo imparerete a conoscermi. Avevo già parlato della Roma con Under prima di arrivare, mi ha detto di quanto questa squadra sia importante. Quello italiano è un campionato impegnativo. Sicuramente uno dei migliori per incrementare le potenzialità di un difensore. Fonseca mi ha detto diverse cose e mi ha chiesto impegno e grinta. Mi sento abbastanza forte come difensore e penso di essere all’altezza con gli altri difensori per poter competere con loro. Il mio idolo è Sergio Ramos, ma io sono Mert Cetin e in un paio d’anni farò parlare di me, vorrei che il mio nome rimanesse negli annali. Sono abbastanza duro e aggressivo come giocatore e riesco a far ripartire la difesa. La velocità e la ripartenza dalla difesa sono i miei punti di forza. Ho molto da migliorare e so che il campionato italiano mi permetterà di farlo. Durante l’anno vedrò poi su quali punti lavorare. Ho firmato con la Roma e sono un giocatore della Roma. Non penso a prestiti o altro. Avrò bisogno di un periodo d’adattamento e se ci sarà da aspettare lo farò, ma una volta adattato giocherò a pieno. Non vedo l’ora di scendere in campo, giocare di fronte ai tifosi e dare il massimo per loro. Mi cercavano Fenerbahce e Galatasaray, ma il mio sogno era giocare in Europa. Il campionato italiano è molto forte e sicuramente mi permetterà di migliorare molto. In questo club, nella Roma, sono sicuro che riuscirò a migliorare“.

Foto: twitter Roma