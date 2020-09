Cessioni Napoli: da Hysaj a Maksimovic e la scelta tedesca di Younes

Il Napoli deve chiudere alcuni cessioni fino a lunedì, tenendo conto che più passano le ore e più Koulibaly resta sempre più un punto di forza del club. Partiamo da Hysaj, le offerte arrivate non convincono, l’idea è sempre quella di parlare del rinnovo del contratto in scadenza alla fine del mercato, i discorsi erano già stati impostati. Maksimovic è il passaggio più delicato: a giugno si libererà, non ci sono troppi margini per il rinnovo, piace anche all’Inter e ha proposte dall’estero ma il Napoli aspetta. Ounas andrà via solo per una grande proposta. Llorente ha detto no a tutte le proposte italiane, possibile che torni in Spagna. Amin Younes era vicino all’Hellas, ma preferirebbe tornare in Bundesliga con l’Eintracht che nelle ultime ore ha spinto più di un altro paio di club interessati.

Foto: sito Napoli