Cessione Caprari, il disappunto di Cioffi: “Non sono contento. È insostituibile, pochi in Europa come lui”

Intervenuto pochi giorni fa in conferenza stampa dopo l’amichevole con la Cremonese, Gabriele Cioffi non ha nascosto il proprio disappunto per la cessione, non prevista, di Gianluca Caprari: “Non sono contento che Caprari sia andato via: è stato un fulmine a ciel sereno, che ha inevitabilmente cambiato i miei piani. È pressoché insostituibile, ce ne sono pochi come lui in giro per l’Europa”. Un messaggio diretto alla società, chiamata ora a intervenire sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del mister.

Foto: Instagram Monza