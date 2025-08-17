Cesena-Pisa, le formazioni ufficiali
17/08/2025 | 20:06:58
Sfida di Coppa Italia tra Cesena e Pisa al Manuzzi. I toscani hanno chiesto di giocare a campo invertito per i lavori di adeguamento all’Arena Garibaldi.
Queste le formazioni ufficiali:
Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Berti, Bastoni, Frabotta; Shpendi, Blesa. Allenatore: Michele Mignani
Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Lind. Allenatore: Alberto Gilardino
Foto: sito Cesena