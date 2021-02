Cesena in emergenza Covid-19, rinviata la partita contro il Gubbio

Ennesimo rinnovo causato dall’emergenza Covid-19 per il Cesena. Con una nota sul sito ufficiale della Lega Pro, viene comunicato il rinvio del match contro il Gubbio, inizialmente programmato per sabato prossimo, a data da destinarsi. Questo il testo del comunicato: “La Lega Italiana Calcio Professionistico, dispone che la gara Cesena-Gubbio, in programma sabato 13 febbraio 2021, Orogel Stadium “Dino Manuzzi”, Cesena, venga rinviata a data da destinarsi”.