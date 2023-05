Cesena, i calciatori scendono in strada per aiutare i volontari

Mentre sul campo i bianconeri aspettano i responsi dei playoff per scoprire la propria avversaria nel prossimo turno. Nell’emergenza alluvione che ha colpito tutta l’Emilia Romagna il Cesena ha deciso con i suoi calciatori e il tecnico Toscano di scendere in strada e dare un aiuto di volontariato per sgomberare la città dal fango e dall’acqua accumulata nei garage e nelle cantine dei cittadini.

Foto: FB Lega Pro