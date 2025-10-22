Cerv (Viktoria Plzen): “Bello tornare a Roma. Giallorossi un passo avanti alla Lazio”

Lukas Cerv, giocatore del Viktoria Plzen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma.

Queste le sue parole: “La gara contro la Lazio di pochi mesi fa? Sono bei ricordi, è stata una bella partita anche senza la qualificazione del turno: quell’esperienza ci può aiutare”.

Avete giocato anche contro la Roma. I vostri ex compagni vi hanno dato qualche suggerimento? “Sì, ci ho parlato. Faceva freddo da noi, abbiamo avuto anche fortuna. Non credo ci aiuterà, sono cambiati i tempi”.

Qual è la forza maggiore della Roma? Come l’affronterete? Come giocherete in uno stadio come l’Olimpico? “La cosa più difficile in un campo del genere sarà comunicare: i tifosi faranno molto rumore. La Roma è un passo avanti alla Lazio, sia nei singoli che nello staff tecnico, che chiede la presenza dei calciatori su tutto il campo”.

L’assenza di Vydra? Sarai il capitano domani… “Ci indebolisce questa assenza, ma ogni calciatore è rimpiazzabile. Vydra è in gran forma, ma dobbiamo dare il nostro meglio”.

Foto: X Viktoria Plzen